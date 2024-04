Juízas visitam nesta manhã local de homicídio em Santo Amaro

As três juízas e oito jurados (quatro deles suplentes) que constituem o tribunal de júri que está a julgar o caso do homicídio de um homem em Santo Amaro estão a visitar, na manhã desta quinta-feira, o local onde ocorreu o incidente, numa casa localizada no Caminho do Poço Barral. A comitiva integra ainda a procuradora da República, os advogados, o arguido e os oficiais de justiça. A PSP está a assegurar as condições de segurança no local.

Esta inspecção ao local visa perceber a forma como ocorreu o homicídio na tarde de 13 de Novembro de 2022. Recorde-se que o dono da casa, Gabriel Silva, de 53 anos, matou com uma navalhada no coração Ricardo Macedo, um toxicodependente de 33 anos que, juntamente com outro indivíduo, lhe entrou no terreno para roubar anonas. Tanto na fase de inquérito como no julgamento, o arguido, que se encontra em prisão domiciliária, disse que se assustou quando se deparou com dois invasores na sua propriedade. Um deles terá fugido e o outro veio na sua direcção para o atacar. A visita ao local poderá ajudar a perceber em que medida a versão de legítima defesa do arguido é lógica e coerente.

O julgamento, que é presidido pela juíza Carla Meneses, deverá prosseguir esta tarde, já na sala de audiências, no Edifício 2000.