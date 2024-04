Documentário premiado nos Óscares estreia no Funchal e Ponta do Sol

'20 dias em Mariupol', o documentário ucraniano premiado nos Óscares vai estrear na sexta-feira e sábado, 12 e 13 de Abril, no Funchal e Ponta do Sol, respectivamente, na Assembleia Legislativa da Madeira, às 21 horas, e no Centro Cultural John dos Passos, às 20 horas.

As entradas são gratuitas e as legendas são em inglês e português.

Importa referir que o documentário não é recomendado para menores de 16 anos.

Sobre o filme:

'20 dias em Mariupol' é um documentário envolvente que conta a experiência da equipa de jornalistas ucranianos da Associated Press, incluindo o director Mstyslav Chernov, que se encontravam na cidade de Mariupol nos primeiros dias da invasão russa à Ucrânia, que foi cercada de imediato. Sendo os únicos repórteres internacionais na cidade, eles documentaram cenas horríveis de agressão, capturando imagens que mais tarde se tornaram símbolos da brutalidade da guerra: crianças a morrer, enterros em massa e bombardeios da maternidade, entre outros.