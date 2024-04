Polícia recuperou bens de turistas franceses que morreram em São Vicente

A Polícia de Segurança Pública já conseguiu recuperar vários bens pessoais que pertencem aos turistas franceses que foram dados como desaparecidos no dia 16 de Março, em São Vicente, e cujos os corpos foram encontrados na última semana.

“Na sequência das acções de busca efectuadas no Caminho da Abelheira em São Vicente, onde foram encontrados dois corpos cujas características e indumentária apontavam para o casal em referência, a Polícia de Segurança Pública desenvolveu, no dia 9 de Abril, uma acção de busca naquele local, tendo localizado diverso material pertencente aos cidadãos em referência”, referiu o Comando Regional da PSP em comunicado.

“Através da Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da PSP, foi efectuada uma busca técnica na escarpa, desde a cota dos 320 metros, até a zona dos corpos, onde foi possível encontrar algum vestuário pertencente ao casal em referência, bem como uma mochila com vários objectos pessoais, entre os quais, documentação de identificação pessoal”, explicou.

Acrescentou ainda que, "ainda que se aguarde a confirmação oficial da identificação dos corpos, acentua-se a tese de provável queda no percurso, numa zona que se verificou ser perigosa e de difícil acesso, fazendo com que os mesmos caíssem cerca de 140 metros numa encosta muito íngreme e com alguma vegetação”.

O Comando Regional da Madeira da PSP agradeceu a colaboração de todas as entidades que colaboraram nas acções de busca, "nomeadamente ao Serviço Regional de Proteção Civil, ao Comando Operacional da Madeira, à Policia Judiciária, à Autoridade Marítima Nacional, à Guarda Nacional Republicana, ao Corpo da Polícia Florestal, aos Bombeiros Voluntários Madeirenses e ao SANAS Madeira, e ainda a colaboração dos órgãos de comunicação social e da população civil, na indicação de possíveis pistas, provas e testemunhos, contribuições que se revelaram importantes na definição dos perímetros de busca, na localização e resgate dos corpos e seus bens pessoais".