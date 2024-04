Atleta de trail encontrado são e salvo

Um alemão de 46 anos de idade, atleta de Trail, esteve desaparecido durante várias horas nesta última noite, tendo a operação de resgate na Ribeira do Inferno, em São Vicente, mobilizado 13 elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, além de dois elementos dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e um guarda florestal.

O homem, que se perdeu no meio daquele vale, obrigou a uma operação que se iniciou pela meia-noite e só terminou pelas 7h15, felizmente com sucesso. O atleta estaria a treinar para o MIUT, que decorre entre 27 e 28 de Abril, foi encontrado são e salvo e com apenas alguns arranhões.

O homem terá saído do trilho e perdeu-se na zona da Ribeira do Inferno, tendo o alerta sido dado por volta das 00h00 pelos bombeiros locais e só mais tarde, já em contacto sonoro com o homem, foram accionados os BVM pelas 3h00 por este se encontrar em zona de difícil acesso. Passadas cerca de duas horas de trabalhos os bombeiros conseguiram resgatar o estrangeiro que se encontrava bem de saúde.

Foto Google Maps

Não necessitará de assistência médica, ressalvando-se aqui o facto de este ser alguém muito bem preparado, ao contrário de um turista pouco preparado, mas que acabou por 'perder o norte'.

Neste momento os operacionais acompanham o atleta até à estrada, onde devem chegar pelas 9h00.

Este é o segundo resgate realizado durante a madrugada em menos de um mês.