Embaixadora da Ucrânia agradece à Madeira apoio dado aos ucranianos

A Assembleia Legislativa da Madeira exibiu, ao final da tarde desta sexta-feira, pela primeira vez na Região, o documentário ‘20 Days in Mariupol’, a primeira longa-metragem do jornalista Mstyslav Chernov, vencedora do Oscar de Melhor Documentário.

Uma oportunidade para a Embaixadora da Ucrânia em Portugal agradecer o apoio que tem sido dado à comunidade ucraniana a viver na Região. Na missiva enviada ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Maryana Mykailenko exprimiu gratidão pelo “Voto de Solidariedade com o povo ucraniano, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa da Madeira”.

Agradeço à Região Autónoma da Madeira por fornecer um refúgio temporário a um grande número de ucranianos que foram obrigados a deixar a sua pátria devido à injusta e não provocada agressão russa, bem como pela a assistência humanitária prestada à Ucrânia. Maryana Mykailenko

Antes da exibição do documentário o presidente do Parlamento, José Manuel Rodrigues saudou a comunidade ucraniana residente na Madeira, através do qual transmitiu uma mensagem de solidariedade a todo o povo da Ucrânia.

A poucos dias de celebrarmos os 50 anos do 25 de Abril de 1974, não podemos esquecer que a Democracia e a Liberdade continuam suspensas na Ucrânia, por uma guerra sem fim, que mata inocentes, destrói e corrói uma cultura, um povo, uma Nação. Hoje, quero, aqui, reafirmar o nosso orgulho no vosso povo e dizer-vos que o vosso combate é também o nosso combate, pela Democracia, pela Liberdade e pelos Direitos Humanos. José Manuel Rodrigues



Lamentando “os longos dias de tantos e tantos horrores”, José Manuel Rodrigues deixou palavras de esperança reforçando que “o exemplo de luta pela liberdade é inspirador para todos nós e podem ficar cientes de que, dure o tempo que durar esta guerra, os ucranianos contam com o nosso apoio”, concluiu.

O documentário ‘20 Days in Mariupol’ retrata o trabalho de uma equipa de jornalistas ucranianos da Associated Press, retidos na cidade sitiada de Mariupol. Sendo os únicos repórteres internacionais que permanecem na cidade, captam imagens definidoras da guerra da Ucrânia com a Rússia: crianças moribundas, valas comuns, o bombardeamento de uma maternidade e muito mais.

A exibição do documentário foi uma organização da Associação da Ucrânia com Amor, com os apoios da Embaixada da Ucrânia na República de Portugal e da Assembleia Legislativa da Madeira.