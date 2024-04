Profissionais do sector do táxi preocupados com fim da limitação do número de veículos TVDE

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência, uma delegação da direcção da TaxisRam – Associação de Taxis da Madeira. No decorrer do encontro, ocorrido a pedido da associação, o presidente da Direcção da AITRAM, Paulo Pereira, teve ocasião de exprimir a preocupação dos profissionais do sector do táxi, com as possíveis consequências do fim da limitação do número de veículos TVDE a operar na Região.

Referiram, em particular, "a dificuldade de assegurar a qualidade de serviço ao consumidor e as consequências para a gestão do tráfego automóvel na Região", nomeadamente no Funchal.

Nessa sequência, informaram o representante da República da intenção da AITRAM em agendar reuniões com os grupos parlamentares da Assembleia da República e o novo Governo da República, para procurar sensibilizar os decisores políticos para a necessidade de introduzir na Lei mecanismos que corrijam os problemas que consideram existir.