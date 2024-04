Conferência 'Educar para o Direito', esta sexta e sábado no Porto Santo

Realiza-se esta sexta-feira, para os jovens, e no sábado, para os pais e encarregados de educação, uma conferência subordinada ao tema 'Educar para o Direito'. A iniciativa terá lugar no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, às 10 e às 10h30, respectivamente.

A jornalista Paula Varandas será a palestrante e falou ao DIÁRIO, referindo que "é preciso e há necessidade de abordar os jovens sobre os vários comportamentos e as suas consequências", notando as implicações criminais que podem advir de alguns desses comportamentos.

Varandas disse ainda que este problema da educação não é só da juventude e acontece nas regiões autónomas, como no continente português. "Nada melhor do que ensinar e explicar, por forma a alertar os jovens", sustentou.

Questionada se existe uma solução ou soluções para os problemas nesta temática da educação, Paula Varandas disse “com tempo, com tempo, uma vez que os números falam por si, pois houve um aumento de 54% nos problemas juvenis”.

As conferências contarão com a participação de várias escolas do Porto Santo.