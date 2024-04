Uma dezena de mega-iates nos Portos da Madeira

Esta sexta-feira, 12 de Abril, foi dia de grande movimento de mega-iates nos Portos da Madeira. Agora, ao final da tarde, estão acostados ou em fundeadouro, quatro mega-iates no Funchal – foram cinco esta manhã – e três no Caniçal.

No Porto do Funchal estão os mega-iates ‘Illusion’, acostado no cais 2, e em fundeadouro estão o ‘Infinite Jest’, ‘B5’, ‘Heeus’ e ‘Rio’. Ao princípio da noite, chegam o ‘Maltese Falcon’ e o ‘Gladiator’ que vão acostar na Pontinha. No Caniçal estão o ‘Fantasea’, ‘Galaxi’ e ‘Baton Rouge’. É a primeira vez que aquele porto vê três mega-iates num só dia. Amanhã, pelas 13 horas, é esperado o ‘Crossbow’.

No total, vai estar ao anoitecer, uma dezena de mega-iates, na Madeira, quase todos em viagem transatlântica, a grande maioria proveniente das Caraíbas, com destino a Gibraltar e Palma de Maiorca.