GNR resgatou turista que caiu no Pico do Areeiro

A equipa de resgate em montanha do Guarda Nacional Republicada realizou hoje o resgate de uma turista com cerca de 70 anos que caiu de uma altura aproximada a 100 metros quando realizava o percurso pedestre do Pico do Arreiro.

Segundo foi possível apurar, a mulher apresentava suspeita de fractura numa perna, tendo sido pedida uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal que furou um pneu pelo caminho.

Foi entretanto solicitada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para transportara a turista para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.