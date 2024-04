Fortaleza do Pico acolhe exposição fotográfica de artista brasileiro

A Fortaleza do Pico, no Funchal, recebe, a partir de amanhã, uma exposição fotográfica de José Roberto Bassul. A mostra 'Siza e Oscar: para além do mar', deste premiado fotógrafo brasileiro, tem curadoria de Ângela Berlinde, estando a sua inauguração apontada para as 18 horas.

Patente até 13 de Setembro, esta exposição consiste num diálogo visual entre a arquitectura de Siza Vieira no Brasil e a de Oscar Niemeyer em Portugal, conforme dá conta a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, em nota enviada às redacções.

"Siza tem apenas uma obra no Brasil, o edifício da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. Por sua vez, Niemeyer tem apenas um projecto construído em Portugal, o Hotel Pestana Casino Park, no Funchal", acrescentam, notando que esta mostra teve a sua estreia em Setembro último, na Casa da Arquitectura de Matosinhos.