Direcção Regional de Desporto promove formação

Desporto e Saúde - Primeiros Socorros na Prática Desportiva e Suporte Básico de Vida / Gestos que Salvam Vidas é o tema de uma acção de formação promovida pela Direcção Regional de Desporto. Um evento que decorre no âmbito do seu Plano de Formação para o ano 2024.

Esta iniciativa, que é organizada em parceria com o Serviço Regional de Protecção Civil e a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, realiza-se no próximo dia 10 de Abril, entre as 14h00 e as 17h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuítas, sendo destinada, especialmente, aos docentes destacados no Movimento Desportivo Regional e Dirigentes das Entidades Desportivas Regionais.

Esta acção contará com a presença do enfermeiro Leonardo Ribeiro, do Serviço Regional de Proteção Civil, do professor Bruno Pestana e de Paulo Baptista, voluntário da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa.

As inscrições encontram-se disponíveis na Plataforma Interagir através do link: http://shre.ink/8Zgt