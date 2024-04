O presidente do PSD-M convidou o líder do PSD nacional para estar no congresso dos social-democratas que decorre de 20 e 21 de Abril.

Miguel Albuquerque confirmou o convite a Luís Montenegro que já terá acedido ao desejo de ter a figura máxima do partido na Região.

Um momento de consagração de Albuquerque depois de ter vencido das eleições internas de 21 de Março vencedor Manuel António Correia.