Porto Santo cancela festividades da Páscoa

A Câmara Municipal do Porto Santo acaba de anunciar o cancelamento das festividades da Páscoa, devido às condições meteorológicas adversas que estão a ser sentidas na ilha, na sequência da depressão 'Nelson'.

Em primeiro lugar estará sempre a segurança dos nossos munícipes, visitantes, artistas e de todo o staff envolvido neste evento. Ademais, com as previsões a indicarem que o mau tempo vai vigorar durante os próximos dias, não conseguimos assegurar um ambiente de segurança para a realização dos eventos musicais. Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

No comunicado, publicado na página de facebook do Município, a autarquia lamenta "profundamente o incómodo" que este cancelamento possa causar e apela à compreensão de todos.

Já durante esta tarde, também na sequência do mau tempo, a Porto Santo Line voltou a cancelar as viagens do navio Lobo Marinho entre a ilha da Madeira e o Porto Santo.