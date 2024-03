Filha de turistas desaparecidos na Madeira já voltou à França

A filha de Véronique e Laurent Blond, o casal de turistas que desapareceu em São Vicente no passado dia 16 de Março, já regressou à sua residência, a Beaumont-de-Lomagne, em França.

Em declarações à televisão francesa (TF1), Johanna referiu que quer encontrar os pais, “vivos ou mortos”, pois admite que precisa de saber o que lhes aconteceu para conseguir seguir em frente.

Na entrevista a jovem explicou que os pais saíram de casa por volta das 14h30, com duas garrafas de água e com algum dinheiro. Estavam cansados das caminhadas realizadas nos dias anteriores e deveriam fazer uma caminhada rápida, mas nunca mais atenderam o telemóvel nem regressaram a casa.

Foi também noticiado que foi aberta uma investigação pelo procurador público de Montauban, Bruno Sauvage, devido a este desaparecimento, uma situação que está a deixar a vizinhança perplexa. Até porque em França são vistos como “comerciantes sorridentes e apreciados”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a polícia francesa apreendeu no passado domingo telemóveis e computadores nas buscas realizadas à residência do casal desaparecido, assim como à padaria, em França. No entanto, segundo o jornal La Depeche, não foi detectado nada de suspeito ou que pudesse sugerir que o casal tinha intenção de pôr termo à vida.

As buscas em São Vicente foram suspensas devido ao mau tempo.