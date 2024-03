Piso molhado obriga a redobrada atenção na estrada

As principais estradas da ilha da Madeira registam esta Quinta-feira Santa, 28 de Março, um menor fluxo de automóveis, tendo em conta as férias escolares e a tolerância de ponto na função pública. Ainda assim o mau tempo que se faz sentir obriga a uma atenção redobrada para com o piso molhado.

Como habitual, a quadra pascal é tempo de descanso para muitos madeirenses trabalhadores e estudantes, factor que é notório no diminuto trânsito automóvel. A circulação faz-se com tranquilidade, sem grandes complicações, nas vias de ligação mais concorridas da Madeira.

Conforme é possível verificar pelas câmaras da ViaLitoral, o trânsito encontra-se bastante fluído por toda a ilha. Nas zonas de entrada e saída da Via Rápida não verificamos as habituais filas e demoras, o que não dispensa cautela por parte dos condutores, que devem estar atentos à velocidade em que circulam e à distância de segurança para com o veículo da frente.

No Funchal, há casos pontuais de algum abrandamento na Avenida do Infante, na Rua Visconde do Anadia e na Rua 5 de Outubro.