O Clube de Golf Santo da Serra promove, no próximo sábado, 23 de Março, o seu Torneio de Páscoa, desta feita o 6.º torneio da Ordem de Mérito NOS do Clube.

Vão participar nesta prova 60 golfistas, que vão desafiar os 18 buracos do percurso Machico - Desertas, na modalidade de 'stableford net' individual (95% 'handicap'), com saídas corridas de 10 em 10 minutos do tee 1 Machico a partir das 8h10.