'Viking Star' faz escala na Madeira após atravessar o Atlântico

O porto do Funchal conta, hoje, com a presença de dois navios de cruzeiros. Um deles é o 'Viking Star' que faz escala no Funchal depois de ter atravessado o Oceano Atlântico, uma vez que chega de St. Maarten, nas Caraíbas.

Este navio segue depois para Barcelona, onde termina este cruzeiro de 14 noites, que começou no passado dia 18 deste mês em Fort Lauderdale, com escalas nas Caraíbas e Madeira, antes do destino final, Barcelona. A bordo viajam 799 passageiros e 469 tripulantes. Fica na Madeira 11 horas e parte às 17 horas.

Por seu lado, o 'AIDAstella' conclui hoje a última viagem à Madeira nesta época alta, posicionando-se depois, em Palma de Maiorca. A bordo, seguem para Lisboa 2.461 passageiros e 646 tripulantes. Este é um navio que já chegou ontem à Região.

O porto do Funchal já não recebe mais navios de cruzeiro esta semana, uma vez que o 'MSC Armonia', o 'Silver Dawn', o 'Azamara Quest' e o 'Sea Cloud Spirit' cancelaram as escalas devido ao mau tempo.