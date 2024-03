IPMA prolonga aviso laranja devido à agitação marítima na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a prolongar o aviso laranja para a agitação marítima na costa Norte da Madeira e no Porto Santo.

O aviso vigora entre as 15h00 do dia 28 de Março, amanhã, e as 0h00 do dia 30 de Março, sábado.

São esperadas ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

O IPMA prevê, para a Madeira, na semana da Páscoa, chuva, vento e agitação marítima forte, por influência da depressão 'Nelson', nome atribuído pela AEMET.

