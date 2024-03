Pico do Areeiro pintado de branco

O Pico do Areeiro encontra-se pintado de branco, na sequência da queda de granizo/neve, neste que é um dos pontos mais altos da ilha da Madeira. Neste momento, os acessos já encontram cortados por uma questão de segurança.

Nas imagens captadas por Edna Silva é possível perceber a quantidade de neve que caiu ao longo das últimas horas na Madeira e que, consequentemente, atrai muitos curiosos.

Segundo alguns relatos nas redes sociais, logo pela manhã o acesso já se encontrava algo escorregadio, pelo que era recomendada precaução na circulação. Entretanto, as autoridades optaram por encerrar o acesso por estrada.

Acesso ao Pico do Areeiro encerrado devido à queda de granizo O acesso por estrada ao Pico do Areeiro foi encerrado devido às condições atmosféricas, mas também pela queda de granizo.

As temperaturas negativas possibilitaram a queda de precipitação em forma de neve e granizo, algo que até já estava nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira.