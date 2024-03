easyJet já retomou viagens para o Porto Santo

Eram 13h24 quando o avião da easyJet aterrou na ilha do Porto Santo, retomando as viagens diretas a partir do continente português.

Nesta viagem, o AirBus transportou 180 passageiros, o que revela muito boa procura pela ilha, e um bom prenúncio para esta época da páscoa. As agências Angie Travel e Lazer-Mar estavam, como habitual, à espera dos clientes para proceder ao respectivo encaminhamento para as unidades hoteleiras.

O próximo voo desta companhia aérea para a ilha dourada está programado para a próxima quinta-feira.