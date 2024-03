Diogo Martinho Henriques candidato à liderança da JS-Madeira

'Agir pelo Futuro, Mobilizar a Madeira' é o nome da candidatura encabeçada por Diogo Martinho Henriques, de 22 anos, que concorre à liderança da Juventude Socialista (JS) da Madeira. Actualmente, ocupa o 4.º lugar na Comissão Nacional da Juventude Socialista, mas já foi Secretário-Geral da JS Madeira.

De acordo com nota enviada à imprensa, Diogo Martinho Henriques afirma que o propósito é mobilizar as Novas Gerações madeirenses, proporcionando um movimento de transformação que aspire à Alternância Democrática na Região. O candidato mostra-se preocupado com a falta de oportunidades enfrentada pelos jovens na Madeira, apontando para os elevados índices de pobreza na região.

Diogo Martinho Henriques apresenta, oficialmente, a sua candidatura a 28 de Abril, pelas 19 horas, na sede regional do PS-Madeira.