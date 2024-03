Dois doentes evacuados do Porto Santo pela Força Aérea

Em mais uma das muitas missões no âmbito da Protecção Civil que a Força Aérea Portuguesa (FAP) realiza, esta sexta-feira dois doentes que se encontravam na ilha do Porto Santo e precisavam de cuidados de saúde urgentes foram ‘evacuados’ para a ilha da Madeira a bordo do avião militar C-295M da Esquadra 502 – ‘Elefantes’.

Neste transporte aeromédico inter-ilhas levado a cabo pela FAP os civis ‘socorridos’ foram uma mulher de 31 anos de idade e um homem de 69 anos. Como é habitual nestes casos, estiveram também envolvidos na operação corporações de bombeiros, que asseguraram o transporte das vítimas a partir do Centro de Saúde do Porto Santo e para o Hospital Central do Funchal.