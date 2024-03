Santa Cruz assinala Páscoa com concerto do Coro de Câmara da Madeira

O Município de Santa Cruz aposta, pelo segundo ano consecutivo, num concerto de Páscoa, protagonizado pelo Coro de Câmara da Madeira (CCM), na Igreja Paroquial do Caniço, que terá lugar este sábado, a partir das 19 horas.

O intitulado 'Via Crucis' será um "concerto de exaltação à Fé e à arte da música", sendo que "em cada estação musicalmente proposta para o concerto deste dia 23 de Março, vamos contemplar o modo como Jesus realizou a sua oferta de amor pelos povos do mundo. Numa narrativa musical que passa por temas consagrados e conhecidos do grande público, o ouvinte será convidado a percorrer as 14 estações que vão desde o pretório de Pilatos até o calvário, onde é crucificado", explica a organização, citando as intenções do CCM, que ainda reserva uma 15.ª interpretação após o final da oração final.

Este coro foi fundado há cerca de 53 anos (em 1971), "na antiga Academia de Música e Belas Artes da Madeira, pela professora Renate Von Schenkendorff e por alunos da academia. Em 1991, foi declarada Instituição de Utilidade Pública pelo Governo Regional", recorda.

"O CCM tem participado em festivais de coros, no país e no estrangeiro, como embaixador da RAM, desenvolvendo também uma importante ação de formação e ensino da música e da prática coral para jovens e adultos. É habitualmente acompanhado pela pianista e professora Leonilde Ramos. Há 22 anos, tem como maestrina e diretora artística a professora doutora Zélia Ferreira Gomes", conclui a breve apresentação.

O evento terá ainda a colaboração da Igreja Paroquial do Caniço.