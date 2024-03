Depressão 'Nelson' condiciona estado do tempo na Madeira na Páscoa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para a Madeira, na semana da Páscoa, chuva, vento e agitação marítima forte, por influência da depressão 'Nelson', nome atribuído pela AEMET a uma depressão que vai afectar o estado do tempo no nosso País, e particularmente na Região.

O núcleo principal desta vasta região depressionária, com ondulações frontais associadas, estende-se desde a Islândia até à Ilha da Madeira.

São esperados períodos de chuva ou aguaceiros, que deverão ser mais intensos e frequentes na quinta-feira, dia 28, e sábado, dia 30, adianta o IPMA, vincando que a chuva que ocorrer nos pontos mais altos da Ilha possa ocorrer sob a forma de neve, nomeadamente no final de dia 28, no dia 29, Sexta-Feira Santa, e no dia 31, Domingo de Páscoa.

O vento deverá soprar do quadrante Oeste moderado a forte, com rajadas até 80 km/h, podendo superar os 100 km/h nas terras altas, em especial nos dias 28 e 30 de Março, complementa o IPMA, adiantando que as temperaturas máximas vão, de uma forma geral, oscilar entre os 19 e os 21°C, e as mínimas entre os 13 e os 16°C, excepto nas terras altas, onde deverão ficar abaixo de 10°C.

Quanto ao mar, é esperada agitação marítima forte, com ondas de Noroeste, superiores a 4 metros, na costa Norte da ilha da Madeira e no Porto Santo, nos dias 26 e 27, e que deverão aumentar para uma altura significativa entre 5 e 6 metros a partir do dia 28, condições que já motivaram avisos meteorológicos por diferentes entidades.