Frente Comum destaca "enorme mobilização" e ruas de Lisboa "cheias de gente"

O coordenador da Frente Comum fez um balanço positivo da manifestação de hoje, em Lisboa, destacando a "enorme mobilização dos trabalhadores" e as "ruas cheias de gente".

Apesar de não adiantar números concretos, Sebastião Santana indicou que estiveram presentes "milhares de trabalhadores" e diz que cabe agora ao Governo "inverter a política de empobrecimento".

Tem "todas as condições para isso, haja vontade política", sublinhou, acrescentando que "não havendo resposta" do lado da Frente Comum, afeta à CGTP, estão disponíveis para avançar com "todas as formas de luta", nomeadamente "mais manifestações e mais greves".

Também o secretário-geral da CGTP enalteceu que a adesão de "milhares de trabalhadores" demonstra que é necessário "a valorização de quem trabalha".

"Os trabalhadores estão a responder àquilo que foi a falta de resposta na discussão do Orçamento do Estado (OE). Tentou-se centrar a discussão do OE em duas matérias apenas, quando o OE tem de dar resposta a muitas outras, nomeadamente as carreiras, os salários, os serviços públicos, a resposta do SNS, a resposta da escola pública," elencou Tiago Oliveira.