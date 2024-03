Chamados a votar

Madeirenses voltam às urnas a 26 de Maio. Presidente da República não foi sensível aos argumentos de PSD e CDS e aplica a mesma receita usada na República e nos Açores, dissolvendo o parlamento. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 28 de Março.

Outros destaques:

"PS tem de capitalizar descontentamento social". Diogo Martinho Henriques, que apresenta hoje a sua candidatura à liderança da JS, diz estar em sintonia com Paulo Cafôfo, pede união interna e quer a juventude do partido nos lugares de decisão.

Lobo Marinho é solução "robusta" para aeroporto condicionado. Administrador-executivo da Porto Santo Line assegura que o ferry, com capacidade para 1.153 passageiros, consegue transportar, por dia, o equivalente a 20 aviões, em 3 viagens.

E, por fim, Madeirense testemunha feito histórico da Geórgia. João Nóbrega actua no Dila Gori que já defrontou o Marítimo na Liga Europa. País tem encontro marcado com Portugal, no Europeu.

