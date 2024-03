Alojamento turístico na Madeira registou aumento de 8,6% nas dormidas em Fevereiro

A Direcção Regional de Estatística lançou, hoje, os primeiros dados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes a Fevereiro deste ano. Nesse mês, estima-se a entrada de 147,1 mil hóspedes, que geraram 784,8 mil dormidas, traduzindo variações homólogas de +5,1% e de +8,6%, respectivamente.

Entre Janeiro e Fevereiro, entraram 265,5 mil hóspedes, o que representa um aumento de 1,5% quando comparado com o mesmo período de 2023. Este aumento também se reflecte nas dormidas, que ultrapassaram os 1,4 milhões, ou seja, mais 4,5% que nos mesmos meses do ano passado.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em fevereiro de 2024, apresentaram um crescimento homólogo de 4,9%, variação positiva tal como a verificada a nível nacional (+6,4%)", refere nota à imprensa.

Na Região, no mês em referência, as dormidas de residentes em Portugal foram incrementadas em 1,3% relativamente ao mês homólogo, rondando as 116,9 mil (14,9% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro subiram 10,0%, situando-se em 667,9 mil. Os hóspedes entrados, em fevereiro de 2024, com residência no País, totalizaram 35,0 mil, e os com residência no estrangeiro, 112,1 mil.

Os primeiros dados estimados, na Região, para o mês de referência, mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 85,1% do total de dormidas. Nesse conjunto, o mercado do Reino Unido é o que regista mais dormidas, em Fevereiro de 2024, com cerca de 170,6 milhares (+8,5% que no mês homólogo), seguido da Alemanha, com 156,5 milhares (+5,3%), e da França, com 37,2 mil (-8,5%).