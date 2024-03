Marcelo dá indicação de dissolução da Assembleia Legislativa da Madeira

O Presidente da República está a adiantar aos representantes dos partidos da Região que estão a ser ouvidos, esta manhã, no Palácio de Belém, que vai dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira e marcar eleições para o dia 26 de Maio.

Segundo foi possível apurar junto de diversas fontes, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá assinar o decreto de dissolução ainda hoje, após a reunião do Conselho de Estado, agendada para as 18h.

O Presidente já auscultou o Bloco de Esquerda, o PAN, Iniciativa Liberal, PCP, CDS e Chega. A maioria deu conta da sua preferência em interromper a actual legislatura, ao Chefe de Estado.

A opção por eleições antecipadas foi recusada pelo CDS, que faz parte da coligação que está no poder na Região.

A partir das 14h, Marcelo Rebelo de Sousa recebe a delegação do JPP, PS e, por fim, do PSD, que vai defender a continuidade do governo em funções, numa comitiva liderada por Miguel Albuquerque, acompanhado por Hugo Soares e Guilherme Silva, ex-deputado do PSD à Assembleia da República e figura próxima do Presidente.

A crise política na Madeira foi desencadeada por uma investigação judicial que fez arguido o presidente do Governo, Miguel Albuquerque. O PAN, partido com quem o PSD-M tinha um acordo de incidência parlamentar, retirou o apoio ao chefe de governo, que acabou por se demitir do cargo.