Mercado dos Lavradores recebe concurso do 'Melhor Bolo de Chocolate do Funchal'

Neste que é o último dia do 'Mercado de Chocolate', o 3.º piso Mercado dos Lavradores recebe, entre as 9h00 e as 13h00, o concurso do 'Melhor Bolo de Chocolate do Funchal'.

A iniciativa, que já vai na sua 7.ª edição, tem por objectivo fomentar a criatividade e a inovação culinária na área da pastelaria, procurando desafiar os participantes, sejam eles amadores ou profissionais, a criar receitas únicas de bolos de chocolate, reforçando, desta forma, a diversidade e identidade gastronómica no Funchal.

Para determinar os três melhores bolos de chocolate, serão tidos em conta diversos critérios, nomeadamente a apresentação, decoração e empratamento, mas também a criatividade, cozedura, degustação e textura. Será ainda considerada e valorizada a utilização de um ou mais dos seguintes produtos regionais: banana, mel de cana e vinho Madeira.

Os concorrentes habilitam-se a ganhar os seguintes prémios: 1.º prémio de 250,00 euros, o 2.º prémio de 200,00 euros e o 3.º prémio de 150,00 euros.

Neste último dia de Mercado, o evento encerra pelas 13 horas.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

11h00 - Missa Crismal e benção dos Santos óleos na Igreja da Sé;

19h00 - Diogo Martinho Henriques apresenta candidatura à liderança da JS-Madeira, na sede do PS-Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 28 de Março, Dia Nacional dos Centros Históricos Portugueses, Dia Mundial do Piano e Dia Nacional e Mundial da Juventude:

1895 - Publicação da Lei Eleitoral. Os círculos passam a corresponder aos distritos e as minorias não são representadas.

1930 - Na Turquia, Constantinopla passa a designar-se Istambul e Angorá, Ancara.

1939 - Final da Guerra Civil de Espanha com a rendição de Madrid às forças do general Francisco Franco.

1941 - Morre, aos 59 anos, a escritora inglesa Adeline Virginia Stephen, Virginia Woolf, autora de "Rumo ao Farol", "As Ondas" e "Orlando", entre outras obras.

1943 - Morre, com 69 anos, o compositor e pianista russo Sergey Vasilyevich Rachmaninoff.

1974 - O arquitecto e designer húngaro Erno Rubik cria o Cubo Rubik.

1977 - É formalizado o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia - CEE.

1978 - É instituído o 12.º ano de escolaridade, em substituição do Ano Propedêutico.

1979 - Acidente na central nuclear de Three Mile Island, em Harrisburg, Pennsylvania.

1987 - Perante a moção de censura do PRD, o primeiro-ministro, Cavaco Silva, defende a antecipação das eleições.

1988 - Primeira greve geral junta UGT e CGTP.

2000 - Os restos mortais do Papa português João XXI (Pedro Julião ou Pedro Hispano), são trasladados para a Catedral de Viterbo, em Itália.

2005 - É decidida a integração da disciplina de Inglês, no 1.º ciclo do ensino básico.

2006 - O Tribunal Arbitral - criado a 29 de junho de 2004 por decisão dos ministérios da Segurança Social, Finanças e Justiça - condena o Estado a pagar mais de dois milhões de euros de indemnizações a 44 vítimas de abusos sexuais da Casa Pia.

2008 - Alguns milhares de jovens trabalhadores desfilam até S. Bento para chamar a atenção do Governo para o elevado desemprego e precariedade que os afeta e para exigir mais estabilidade e respeito pelos seus direitos laborais.

2009 - Morre Fernando Correia Martins, 72 anos, compositor e regente da chamada música ligeira, um dos últimos protagonistas da época de ouro da "revista à portuguesa", autor de "Ele e Ela".

2012 - Fidel Castro encontra-se com o Papa Bento XVI, em visita oficial a Cuba.

2023 - Duas pessoas morrem no Centro Ismaelita em Lisboa após um ataque com uma arma branca.

PENSAMENTO DO DIA

As leis mal feitas constituem a pior forma de tirania". Edmund Burke (1729-1797), estadista irlandês.

Este é o octogésimo sétimo dia do ano. Faltam 278 dias para o termo de 2024.