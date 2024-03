Páscoa vai contar com Feira de Artesanato no Porto Santo

Arranca hoje a Feira da Páscoa, promovida pela Câmara Municipal do Porto Santo, que conta já com novos espaços para a venda de artesanato que foram adquiridos pela autarquia. Até 7 de Abril, esta feira no coração da Vila Baleira vai ter dez espaços disponíveis para venda vários produtos locais, como artesanato, bijuteria, doçaria, licores, entre outros.

“As feiras são uma tradição em todo o lado e têm um papel importante não só no desenvolvimento cultural, mas também no económico. Elas representam locais de troca e de difusão de conhecimentos, onde é possível adquirir produtos específicos e tradicionais das mãos de quem os produziu e conversar com essas pessoas. Para mim, a característica mais importante das feiras é o diálogo, é a história por trás do objecto, é a pessoa” referiu Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal.

As próximas feiras já estão marcadas e terão lugar entre os dias 14 a 24 de Junho, por altura das Festas do Concelho, de 25 de Junho a 30 de Setembro, a habitual feira de Verão e por fim de 13 a 15 de Dezembro, o Mercadinho de Natal.