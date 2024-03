Mercado do Chocolate regressa aos 'Lavradores' para a sua 9.ª edição

A Câmara Municipal do Funchal volta a promover entre 25 e 28 de Março o Mercado de Chocolate no Mercado dos Lavradores.

A iniciativa que vai na sua 9.ª edição é uma das medidas do Departamento de Economia, Turismo e Mercados que visam o apoio à dinamização e ao empreendedorismo na cidade.

O evento terá lugar no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, na semana que antecede a Páscoa, entre os dias 25 e 28 de Março, das 9 às 18 horas, com excepção do último dia, em que encerra pelas 13 horas.

No ano passado participaram no Mercado do Chocolate 12 produtores.



7.ª Edição do Concurso d’ O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal

No último dia do Mercado do Chocolate, a 28 de Março, entre as 9 e as 13 horas, haverá o Concurso d`O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal, que vai na sua 7.ª edição.

O concurso pretende fomentar a criatividade e a inovação culinária, na área da pastelaria, desafiando os participantes, amadores ou profissionais, a criar receitas únicas de bolos de chocolate, reforçando e diversificando a identidade gastronómica do concelho do Funchal.

Para determinar os três melhores bolos de chocolate, serão considerados diversos critérios, como a apresentação, decoração e empratamento; a originalidade e a criatividade; a cozedura; a degustação e a textura. Será considerada e valorizada, a utilização de um ou mais dos seguintes produtos regionais, como a banana, o funcho, o maracujá, o mel de cana e o vinho Madeira.

Os concorrentes habilitam-se a ganhar os seguintes prémios: 1.º prémio de 250,00€; 2.º prémio de 200,00€; 3.º prémio de 150,00€.

Para o efeito, deverão efectuar a sua inscrição, em formulário próprio, disponibilizado em funchal.pt, assim como nas redes sociais do Município e dos Mercados Municipais.

As candidaturas são gratuitas e decorrem entre 11 e 18 de Março de 2024, sendo posteriormente seleccionadas e notificadas, tendo em consideração a ordem de inscrição assim como, o cumprimento integral dos requisitos.