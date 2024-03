Aguaceiros, possibilidade de trovoada e céu muito nublado esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira esta quinta-feira, 27 de Março, que o céu esteja geralmente muito nublado, com abertas até ao início da tarde, assim como períodos de chuva, que podem passar a aguaceiros, mais frequentes a partir da tarde, podendo ser por vezes fortes, em especial nas vertentes sul e nas terras altas da ilha da Madeira. Há a probabilidade de ocorrer trovoada a partir da tarde.

O vento estará moderado (20 a 35 km/h) de oeste/sudoeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h), com rajadas até 80 km/h, sendo moderado a forte (até 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 100 km/h, rodando para noroeste no final do dia.

Há a previsão de uma pequena descida da temperatura mínima.

Para o Funchal está, também, previsto céu geralmente muito nublado, com abertas até ao início da tarde, assim como períodos de chuva, passando a aguaceiros, mais frequentes a partir da tarde, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O IPMA antevê uma pequena descida de temperatura.

O vento soprará de fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste, mas por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde.



No que diz respeito ao mar, na Costa Norte as ondas estarão de noroeste com 3 a 4 metros, aumentando para 5 a 6 metros e na Costa Sul de oeste com 2 a 3 metros, aumentando para 4 a 5 metros na parte oeste da ilha da Madeira a partir da tarde. A temperatura da água do mar rondará os 19ºC.

Importa lembrar que o IPMA prolongou o aviso laranja para agitação marítima na Costa Norte da Madeira e no Porto Santo, com o alerta a vigorar entre as 15 horas de hoje e as 00h00 de sábado, 30 de Março.