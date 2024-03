Lobo Marinho cancela viagens dos dias 29 e 30 de Março

As viagens do navio Lobo Marinho, de amanhã, dia 29 de Março, e de sábado, dia 30, serão canceladas devido às previsões de mau tempo, informou hoje a Porto Santo Line.

Em comunicado de impressa, a concessionária explica que as viagens com partida do Funchal às 8 horas e o regresso do Porto Santo às 18 horas "serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas, na sequência da depressão Nelson que se faz sentir na Região Autónoma da Madeira".

A Porto Santo Line ressalva que as viagens de hoje, 28 de Março (FNC-PXO às 19 horas e PXO-FNC às 22h30) e as de domingo, dia 31 (FNC-PXO às 8 horas e 16h30 e, PXO-FNC às 13 e 20 horas) realizar-se-ão, como previsto.

Na mesma nota, o armador informa que para proceder a alteração das passagens para outra data, os passageiros poderão contactar a companhia por telefone (+351 291 210 300) ou enviar um e-mail (para [email protected]), de segunda-feira a domingo, das 9 horas às 12h30 e das 14 às 19 horas.

Em alternativa poderão dirigir-se a um balcões da Porto Santo Line, localizados: na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, n.º 20, Funchal: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18 horas; na Estrada Monumental, n.º 175 C, Funchal: de segunda-feira a domingo, das 9 às 20 horas; no Cais do Funchal, de segunda-feira a domingo, das 10 às 13 horas e das 14 às 19 horas; na Rua D. Estevão de Alencastre, Loja 6/7, Porto Santo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

Refira-se que na sequência da passagem da depressão Nelson pelo arquipélago, já haviam sido canceladas as viagens do navio Lobo Marinho, do dia 27 de Março.

As previsões para este fim-de-semana de Páscoa apontam para um aumento significativo da intensidade do vento com rajadas que poderão chegar aos 110 km/h, a ocorrência de aguaceiros e agitação marítima com ondas que poderão atingir os 10 metros.