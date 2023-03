Projecto da Associação Metaphora candidato ao ‘Desafio Faz Pelo Planeta’

O presidente da Associação Teatro Metaphora, José Barros Rodrigues, dá a cara pelo projecto GREEN STEPS, que tem sido implementado na Região Autónoma da Madeira desde 2015, e pretende ser o próximo ‘Big Changer’. “Se te consideras um agente de mudança e tens uma ideia ou projecto que faz toda a diferença em matéria ambiental, não percas tempo e candidata-te já ao ‘Desafio Faz Pelo Planeta’.

Este desafio é levado a cabo pelo Movimento Faz pelo Planeta by Electrão. Um programa de mobilização que, partindo da promoção da reciclagem de resíduos e da economia circular, quer inspirar os diferentes setores da sociedade portuguesa a tornarem-se agentes de mudança, participando no movimento global pela defesa do planeta.

A candidatura madeirense faz-se com o projecto GREEN STEPS. Este pretende estimular a comunidade para a mudança de hábitos, através da concepção de instalações artísticas de grandes dimensões, elaboradas com “lixo”. Estas instalações são exibidas no centro da cidade, em Câmara de Lobos (Madeira), e têm sido reconhecidas, tanto a nível local, como a nível internacional, recebendo várias distinções.

“A ideia é combater a apatia social e a falta de participação activa dos cidadãos nas questões ambientais. As instalações artísticas obrigam as pessoas a parar, a contemplar e a reflectir sobre estas questões”, adianta o responsável pelo Teatro Metaphora, desafiando todos a votar no projecto madeirense.

Além destas arrojadas instalações artísticas, são desenvolvidas diversas actividades em paralelo, sempre aliadas à sensibilização ambiental, entre as quais: oficinas de reciclagem, debates, eco maratonas, visualização de filmes temáticos, jogos, entre outras dinâmicas, seminários e intercâmbios.

Desde 2015 que trabalhamos neste projecto e, além da quantidade de lixo recolhido e reutilizado (> 5 mil PET; 400 CD; 133 tambores de máquinas de lavar; > 50 mil latas de refrigerantes; > 2 mil garrafas de vidro; 300 bidões de plástico, etc), envolvemos mais de 500 voluntários no processo. Todos os anos, as nossas instalações alcançam mais de 500 mil pessoas (turistas e locais).