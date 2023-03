Para assinalar a Hora do Planeta, o Curral das Freiras vai juntar-se a esta iniciativa global para simbolizar o compromisso do concelho com as questões ambientais.

Assim, a partir das 20h30, e durante uma hora, toda a iluminação pública do centro do Curral das Freiras estará apagada para proporcionar uma perspectiva única sobre o vale que voltará a ser iluminado apenas pela luz da lua.