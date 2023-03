Associação Câmara de Lobos Viva recebe cadeira de rodas manual

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limites há algum tempo que tem recolhido tampinhas de plástico na Associação Câmara de Lobos Viva, e, por isso, face ao elevado número de tampas obtidas, foi entregue a esta uma cadeira de rodas manual, que ficará na instituição para beneficiar os utentes com dificuldades na mobilidade nos projectos, saídas ao exterior e deslocações a consultas médicas.

A entrega da mesma foi realizada no fim da tarde do dia de ontem, a 21 de Março e contou com a presença do presidente da associação, Filipe Rebelo e do presidente da Associação Câmara de Lobos Viva, Alexandre Branco.

A iniciativa envolveu vários utentes da própria instituição, bem como diversas entidades do concelho particularmente escolas, que em prol da solidariedade e preocupação com as pessoas com deficiência, mostraram-se empenhados em recolher o maior número possível de tampas de plástico.

A associação volta a apelar a toda a população para que contribua com a doação de tampas de plástico, de modo a apoiar as pessoas com deficiência a obter melhor qualidade de vida através dos materiais ortopédicos e ajudas técnicas, através da campanha 'Dê uma Tampa à Indiferença'.