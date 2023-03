Metais tóxicos detectados em cereais na Madeira é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Estudo científico identificou a presença de cádmio e chumbo em valores que excedem os limites para consumo humano fixados pelas normas europeias. Apesar de não apontar restrições ao consumo, pede atenção às autoridades. Governo admite que terá de aprofundar o tema.

Outros assuntos em destaque na edição impressa desta segunda-feira

Municípios não se metem nos novos trilhos. Instituto de Florestas ainda não recebeu qualquer proposta para a criação de percursos pedestres recomendados, três meses após a aprovação da lei que dá essa possibilidade às autarquias. A maioria não tem interesse, devido aos custos, e apenas 4 admitem avançar.

Goleado com Bis de CR7 e liderança isolada. Emigrantes no Luxemburgo festejam 6 golos da selecção que entrou a todo o gás no apuramento para o Euro2024 sob o comando de Roberto Martinez.

Portugal goleia no Luxemburgo (6-0) e isola-se na liderança do Grupo J A seleção portuguesa de futebol isolou-se hoje na liderança do Grupo J de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, ao golear no Luxemburgo por 6-0, em encontro da segunda jornada.

Ex-militar madeirense visita amigo ferido na Ucrânia. Gil Silva faz relato, na primeira pessoa, da viagem à zona de conflito, em Odessa.

Finalistas sem viagem nem dinheiro originam pedido de audição. PSD questiona secretário do Estado do Turismo sobre o atraso na devolução das verbas a 3 mil famílias.

