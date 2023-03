NRP Mondego alvo de inspecção técnica por parte de peritos ainda hoje

O NRP Mondego, que na última noite teve de abortar a ida para as Ilhas Selvagens por “motivos de ordem técnica” e acabou por divergir para o Porto do Caniçal, onde se encontra acostado, será para já substituído pelo NRP Setúbal, que esta manhã já chegou à Madeira, para assegurar a missão prevista até as Ilhas Selvagens. Entretanto a Marinha acaba de informar que o navio avariado “será objecto, ainda hoje, de uma inspecção técnica por parte de peritos da Direcção de Navios que se deslocarão à Ilha da Madeira para o efeito”.

Através de comunicado de imprensa assinado pelo assinado pelo Comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Manuel Teixeira, a Marinha dá conta que o “NRP Mondego largou ontem pelas 22.20 horas do Porto do Funchal por forma a efectuar a rendição dos agentes da Polícia Marítima e dos elementos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza nas Ilhas Selvagens, tendo, por motivos de ordem técnica, regressado ao início da manhã de hoje ao Porto do Caniçal, em segurança. O navio será objecto ainda hoje de uma inspecção técnica por parte de peritos da Direcção de Navios que se deslocarão à Ilha da Madeira para o efeito. A rendição dos elementos destacados nas Ilhas Selvagens será assegurada hoje pelo NRP Setúbal”.