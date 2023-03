Madeirenses vencedores dos 7.º Jogos Matemáticos participam no campeonato nacional em Aveiro

Os 12 vencedores do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos participaram, no dia 24 de Março, em Aveiro, no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Destes, 7 obtiveram lugares no pódio (3 terceiros lugares, 3 segundos lugares e 1 primeiro lugar) e 5 obtiveram honrosos lugares.

Este campeonato nacional é organizado pela Associação Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva.

"O 16CNJM reuniu aproximadamente 2000 alunos, em representação de 350 escolas do país que disputaram o torneio, o qual foi dividido em quatro categorias: 1.º Ciclo, 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Ensino Secundário, respetivamente. O CNJM é uma experiência inovadora e original, na qual não se usa nem papel nem lápis, mas sim jogos abstratos, também conhecidos por jogos matemáticos de tabuleiro, nos quais se promove a capacidade de pensar bem, de forma criativa e rigorosa. Assim, os participantes defrontaram-se nos seguintes jogos: Semáforo, Gatos & Cães, Rastros, Produto, Dominório e Atari-Go", refere nota á comunicação social.

Eis os resultados