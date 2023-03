Telescópio James Webb detecta nuvens arenosas rodopiantes num planeta remoto

"Pesquisadores que observam o espaço com o Telescópio Espacial James Webb da NASA identificaram características de nuvens de silicato na atmosfera de um planeta distante", escreve a agência espacial norte-americana. "A atmosfera está constantemente a subir, misturando-se e mudando durante as 22 horas do dia, puxando o material mais quente para cima e empurrando o material mais frio para baixo" no catalogado 'VHS 1256 b'.

"As mudanças resultantes no brilho são tão dramáticas que é o objeto de massa planetária mais variável conhecido até hoje", garante a equipa liderada por Brittany Miles, da Universidade do Arizona, que "também fez detecções extraordinariamente claras de água, metano e monóxido de carbono com os dados de Webb e encontrou evidências de dióxido de carbono. Este é o maior número de moléculas já identificadas em um planeta fora do nosso sistema solar ao mesmo tempo".

"Catalogado como VHS 1256 b, o planeta está a cerca de 40 anos-luz de distância e orbita não uma, mas duas estrelas em um período de 10.000 anos", refere o artigo divulgado ontem. "VHS 1256 b está cerca de quatro vezes mais longe de suas estrelas do que Plutão está do nosso Sol, tornando-o um excelente alvo para o Webb", disse Miles. "Isso significa que a luz do planeta não se mistura com a luz de suas estrelas". Mais acima, "na sua atmosfera, onde as nuvens de silicato se agitam, as temperaturas chegam a 830 graus Celsius (1.500 graus Fahrenheit)", acrescenta.

Dentro das nuvens, "Webb detectou grãos de poeira de silicato maiores e menores, mostrados num espectro. Os grãos de silicato mais finos na sua atmosfera podem parecer-se mais com pequenas partículas de fumaça, disse a coautora Beth Biller, da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Grãos maiores podem ser mais parecidos com partículas de areia muito quentes e muito pequenas", explica citando os cientistas envolvidos nesta descoberta.

A equipa "considera essas descobertas as primeiras 'moedas' a serem extraídas de um espectro que os pesquisadores vêem como um tesouro de dados. Em grande parte, apenas começaram a identificar o seu conteúdo agora. 'Identificamos os silicatos, mas entender melhor quais tamanhos e formas de grãos correspondem a quais tipos específicos de nuvens exigirá muito trabalho adicional', disse Miles. 'Esta não é a última palavra neste planeta: é o começo de um esforço de modelagem em larga escala para ajustar os dados complexos do Webb'", acredita.

Em conclusão: "Haverá muito mais para aprender sobre o VHS 1256 b nos próximos meses e anos, enquanto esta equipa e outras continuarão a analisar os dados infravermelhos de alta resolução do Webb. 'Há muito rendimento numa quantidade muito modesta de tempo de telescópio', acrescentou Biller. 'Com apenas algumas horas de observações, temos o que parece ser um potencial infinito para descobertas adicionais.'"