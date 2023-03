Câmara do Funchal associa-se à 'Hora do Planeta' com várias iniciativas

A Câmara Municipal do Funchal vai associar-se à 'Hora do Planeta', no próximo sábado, dia 25 de Março, com uma série de iniciativas, também inseridas no conceito 'Desliga-te. Dedica uma hora ao planeta', cujo tema deste ano é a alimentação. A autarquia pretende iniciativas que dinamizem o bem-estar e a comunhão com a natureza.

O dia contará com uma visita guiada à Quinta do Pomar, denominada 'Origem dos alimentos', para realçar que os produtos não nascem nos supermercados e que os mesmos devem ter uma produção sustentável. Já o Parque de Santa Catarina acolhe uma aula de ioga, "onde através do processo do yoga e da meditação, se pretende proporcionar um momento de comunhão entre os participantes e a Terra".

O Parque Ecológico do Funchal vai dinamizar uma acção de sensibilização sobre a importância da conservação dos morcegos no Parque e a realização de um percurso pedestre para sensibilização da conservação da natureza.

"Para além destas atividades, e ao longo do ano 2023, a autarquia também tem prevista a substituição de cerca de mil luminárias no seu parque edificado", refere nota da autarquia. Tal como diversos outros municípios, entre as 20h30 e as 21h30, a CMF irá desligar as luzes de um conjunto de edifícios, de forma a manifestar o seu apoio a este movimento. "Neste sentido, esta autarquia convida todos os seus munícipes e organizações a se associarem a esta ação simbólica em nome de um planeta mais sustentável, para que apaguem as luzes dos seus espaços neste período", refere.

A Hora do Planeta é uma iniciativa da World Wide Fund for Nature (WWF), que se realizou pela primeira vez em 2007, em Sidney, na Austrália, e foi um sucesso, o motor da maior campanha global de mobilização contra às alterações climáticas. O que começou numa única cidade espalhou-se para mais de 187 países, tornando-se movimento de grande impacto junto das comunidades e suas organizações.

Programa da Hora do Planeta

10:00 às 12:00 : Visita guiada à Quinta do Pomar - Origem dos alimentos

Objetivo: Promover uma visita e contacto com um espaço de produção de alimentos, que tem como base os valores da sustentabilidade.

10:00 às 12:00: Caminhada/percurso pedestre, Casa do Burro - Ribeira das Cales, sensibilizar os participantes sobre a importância da conservação da natureza no Parque Ecológico do Funchal

Objetivo: Esta atividade visa, simultaneamente, promover o exercício físico e educar para o meio ambiente que nos rodeia, explicando a importância da existência do Parque para o Município do Funchal, nas suas diversas dimensões, sejam elas na área da flora, fauna, hidrologia e/ou mitigação de riscos. Pretende-se ainda sensibilizar, de forma ativa, a nossa comunidade de que existem várias ameaças aos nossos ecossistemas locais, nomeadamente a problemática das espécies invasoras, cujo controlo é um esforço continuo e de grande importância.

19:00 às 21:30 - Promover uma ação de sensibilização sobre a importância da conservação dos morcegos no Parque Ecológico do Funchal envolvendo a comunidade escolar

Objetivo: Desmistificar a figura do morcego e realçar que existem espécies nativas no nosso Parque, e que os mesmos desempenham um papel importante no equilíbrio e funcionamento do ecossistema local.

20:30 às 21:30 - Realizar uma aula de Yoga no Parque Santa Catarina

Objetivo: Esta atividade visa alcançar, através dos processos do yoga e da meditação, um momento de comunhão entre os participantes e a Terra.

Substituição de 1007 luminárias por outras mais eficientes no parque edificado municipal

Objetivo: Evidenciar o nosso continuo esforço em termos de eficiência energética, de acordo com os nossos compromissos assumidos para 2030 e 2050, no que diz respeito a neutralidade carbónica. Compromisso assumido para o ano 2023.

Desligar por 60 minutos, durante a Hora do Planeta, as luzes dos seguintes edifícios:

Fachadas principais do Edifício dos Paços do Concelho

Luzes interiores do Edifício dos Paços do Concelho

Museu A Cidade do Açúcar

Museu Henrique e Francisco Franco

Museu de História Natural

Teatro Municipal Baltazar Dias

Edifício dos Viveiros