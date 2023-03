NRP Mondego rebocado para o Porto do Caniçal

O NRP Mondego teve de abortar a ida para as Ilhas Selvagens alegadamente devido a uma avaria e encontra-se de momento atracado no Porto do Caniçal, de acordo com o site de monitorização de tráfego marítimo.

O navio da Marinha Portuguesa foi auxiliado pelo rebocador Comandante Passos de Gouveia, por volta das 23h00, no largo do Funchal, que o rebocou até ao Porto do Caniçal, onde chegou pelas 5h30.

Ontem à noite, uma alegada avaria atrasou a sua saída do Porto do Funchal para as Ilhas Selvagens para fazer a rendição da equipa de vigilantes.

No passado dia 11 de Março, o NRP Mondego falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a Norte do Porto Santo, após 13 militares terem-se recusado embarcar, alegando razões de segurança.