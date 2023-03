UMa desafia o ditado 'somos aquilo que comemos' em conferência

A sala 13 do Campus Universitário da Penteada da Universidade da Madeira vai acolher, na segunda-feira, dia 27 de Março, a conferência 'Why you are not what you eat', promovida pelo ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, unidade de investigação da Universidade da Madeira.

Roman Zubarev, responsável pela área da proteómica médica no Department of Medical Biochemistry and Biophysics do Karolinska Institutet (Estocolmo), vai procurar dar resposta à pergunta que serve de mote à conferência, prometendo desafiar o velho ditado de que "somos aquilo que comemos". O investigador dedica-se à área da aplicação da espectrometria de massa em medicina e biologia, com destaque para os fenómenos de ressonância isotópica, doença de Alzheimer e origem da vida.

Em 2022 e 2023, Roman Zubarev promoveu a realização no Funchal do encontro Janeiro-naMadeira (J-n-M) dedicado à proteómica e envolvendo diversos investigadores internacionais reconhecidos na área.

Precedendo a conferência, haverá também lugar à apresentação do Projeto de doutoramento do estudante do ISOPlexis/i3N João M. Gaspar, subordinado ao tema "Omni-nutritional Extremelly DIgestible Protein Superfood".