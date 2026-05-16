Diogo Costa ergue troféu perante 50 mil adeptos no Dragão

O capitão Diogo Costa ergueu hoje o troféu do 31.º título de campeão nacional do FC Porto, perante cerca de 50 mil adeptos no Estádio do Dragão, após a última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Embora o FC Porto tivesse assegurado matematicamente a conquista do campeonato na antepenúltima ronda, ao vencer o Alverca, por 1-0, os portistas reservaram para o último jogo da 92.ª edição da I Liga a cerimónia oficial de consagração, numa casa cheia que acabou por registar a melhor assistência da época no Dragão.

Ainda antes da entrega do troféu, o médio dinamarquês Victor Froholdt recebeu o prémio de melhor jogador jovem da I Liga, juntando-lhe ainda o galardão atribuído ao futebolista que mais vezes foi eleito melhor em campo durante a temporada.

Pouco depois, Francesco Farioli, obreiro do regresso dos 'dragões' aos títulos nacionais, recebeu o prémio de treinador do ano, sob forte aplauso das bancadas, numa tarde em que adeptos e equipa pareciam determinados em prolongar ao máximo os festejos pelo campeonato recuperado.

Concluído o encontro com o Santa Clara, os jogadores portistas percorreram lentamente o relvado numa volta de agradecimento aos adeptos, acenando cachecóis e bandeiras, enquanto das bancadas ecoavam cânticos de campeão e pedidos para que a festa "nunca acabasse".

O ambiente intensificou-se quando João Pinto e Maniche, duas antigas figuras marcantes da história do clube, entraram no relvado transportando a taça de campeão nacional, exibida perante um mar de telemóveis erguidos nas bancadas do Dragão.

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A cerimónia prosseguiu com a chamada individual dos jogadores do FC Porto para receberem as medalhas de campeão, respeitando a ordem numérica das camisolas, com Thiago Silva a ser o primeiro a subir ao palco montado no centro do relvado.

Um dos momentos mais emotivos da tarde aconteceu quando o nome de Diogo Costa foi anunciado pelo sistema sonoro do estádio. O guarda-redes e capitão dos 'dragões' recebeu a mais forte ovação da cerimónia, num reconhecimento claro da importância assumida ao longo da época e da ligação criada com os adeptos portistas.

Também os elementos da equipa técnica foram calorosamente saudados pelos adeptos, em especial Lucho González. O antigo médio argentino, agora adjunto de Farioli, ouviu uma prolongada ovação.

Depois de todos os companheiros receberem as medalhas, Diogo Costa foi o último a subir ao palco. O internacional português recebeu o troféu das mãos do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Reinaldo Teixeira, e ergueu-o perante os mais de 50 mil espetadores em delírio, enquanto rebentavam fogo-de-artifício e colunas de fumo azul e branco junto ao palco instalado no relvado.

Já com a taça nas mãos, os jogadores correram depois para junto das bancadas, exibindo o troféu aos adeptos, antes de iniciarem os festejos pela cidade do Porto, num percurso por rio e por terra que deverá culminar com uma receção apoteótica na Avenida dos Aliados.