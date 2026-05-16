Orquestra Clássica da Madeira brilha com Stefan Dohr em concerto memorável no Parlamento regional

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, hoje, um concerto protagonizado pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), num espectáculo que contou com a participação de Stefan Dohr.

De acordo com o director artístico da OCM, Norberto Gomes, "hoje, com Stefan Dohr como solista, a Orquestra Clássica da Madeira adicionou história à sua história".

Foi com grande orgulho que nos apresentámos hoje perante um Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira totalmente preenchido para ouvir Stefan Dohr, proeminente trompista da actualidade. Solista principal da Orquestra Filarmónica de Berlim, Stefan Dohr apresentou-nos o concerto Nº1 de Richard Strauss com uma interpretação sublime, potente e cheia de cores sonoras, dinâmicas miraculosas e sugestões musicais que nos deixaram rendidos a este mestre da interpretação na trompa. No final da sua apresentação o público foi brindado com Appell Interstellaire de Olivier Messiaen, como extra escolhido por Stefan Dohr como gesto de agradecimento por tão efusivos e calorosos aplausos". Norberto Gomes

A Orquestra Clássica da Madeira, interpretou também a sinfonia nº2 e a sinfonia nº41 de Wofgang Amadeus Mozart "numa abordagem, leve, enérgica e impactante recebendo longos e calorosos aplausos do público".

Na direcção deste concerto tivemos o enérgico, espontâneo e infalível gesto do maestro britânico Martin André, que se destaca por ser o único maestro que dirigiu em todas as grandes Companhias de Ópera do Reino Unido e por ter uma relação com Portugal de algumas décadas. A Orquestra Clássica da Madeira tem a honra de contar frequentemente com a colaboração do maestro Martin André, com quem encontramos em cada concerto, em cada programa e em cada semana de trabalho uma dedicação profissional e uma inspiração musical elevada". Norberto Gomes

O concerto teve lugar no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, ao abrigo do protocolo entre esta entidade e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora e dinamizadora da Orquestra Clássica da Madeira, integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Próximo'.