Ataque no Centro Ismaili envolveu homem armado com "faca de grandes dimensões"

O ataque ocorrido hoje pelas 11:00 no Centro Ismaili, em Lisboa, foi realizado por "um homem armado com uma faca de grandes dimensões", que foi detido pela polícia e conduzido ao hospital, indicou a PSP, em comunicado.

De acordo com uma nota da direção nacional da PSP, o ataque "com arma branca" no centro ismaelita, na Avenida Lusíada, foi comunicado à polícia às 10:57, tendo os primeiros agentes que responderam à ocorrência chegado ao local um minuto depois.

"Os polícias depararam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões. Foram dadas ordens ao atacante para que cessasse o ataque, ao que o mesmo desobedeceu, avançando na direção dos polícias, com a faca na mão", revela a PSP.

Face a esta "ameaça grave", os agentes dispararam contra o atacante, "atingindo e neutralizando o agressor", é acrescentado na nota.

Ainda segundo a PSP, do ataque resultaram "diversos feridos e, até ao momento, duas vítimas mortais", tendo o atacante sido socorrido e conduzido a unidade hospitalar, "encontrando-se vivo, detido" e sob custódia policial.

A PSP apela à serenidade e tranquilidade dos cidadãos, salientando que foram "mobilizado os efetivos necessários para a implementação das medidas de segurança adequadas e urgentes".

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contactada pela Lusa disse ter recebido o alerta às 10:53.

"Há dois mortos a registar e dois feridos graves, um dos quais foi encaminhado para o Hospital de São José e outro, por meios próprios, para o Hospital de Santa Maria", adiantou a mesma fonte.

Fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte indicou que o Hospital de Santa Maria recebeu um homem esfaqueado no tórax que chegou por meios próprios.

Por seu turno, fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central adiantou à Lusa que o Hospital de São José recebeu um homem ferido nas urgências da unidade, não adiantando mais detalhes.

A Polícia Judiciária também está no local.