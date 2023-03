Alegado fogo urbano em prédio da ‘31 de Janeiro’ era afinal poeiras de obras

Poeiras de obras no 3º andar de prédio localizado na Rua 31 de Janeiro, Funchal, motivou, esta manhã, um falso alarme de incêndio.

Alertados (09:15) para a existência de ‘fumo’ a sair pela janelas do referido edifício, os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), prontamente empenharam três meios (pesado, plataforma e ambulância) apoiados por uma dezena de operacionais. Chegados ao local – nas imediações do cruzamento com a Rua do Bom Jesus - com grande aparato, vieram a constatar que afinal o alegado fumo do suposto fogo urbano era afinal uma nuvem de poeiras gerada pelas obras em curso numa fracção do imóvel.