NRP Setúbal já chegou ao Caniçal para substitui o Mondego na missão às Selvagens

O presidente do presidente do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, disse que terá de ser outro meio da Marinha Portuguesa a fazer a rendição da equipa de vigilantes, uma vez que o navio NRP Mondego abortou a ida para as Ilhas Selvagens alegadamente devido a uma avaria.

Terá de ser outro meio da Marinha a fazer a rendição. Tanto os vigilantes que iam para as Ilhas Selvagens, como os que se encontram lá estão a aguardar". Manuel Filipe

Segundo apurou a reportagem do DIÁRIO, encontra-se já a chegar ao Caniçal o NRP Setúbal que já na noite de ontem foi enviado pela Marinha para a missão na Madeira, entretanto abortada por alegados problemas técnicos com o NRP Mondego.

O NRP Mondego encontra-se de momento atracado naquele porto comercial situado no extremo Leste da ilha da Madeira. A bordo verifica-se alguma movimentação por parte dos militares da guarnição. O navio da Marinha Portuguesa foi, ontem à noite, auxiliado pelo rebocador Comandante Passos de Gouveia, por volta das 23h00, ao largo do Funchal, que o rebocou até ao Porto do Caniçal, onde chegou pelas 5h30.

Ontem à noite, uma alegada avaria atrasou a sua saída do Porto do Funchal para as Ilhas Selvagens.

Há cerca de duas semanas, 13 militares recusaram uma missão e alegaram falta de condições, apesar da Marinha ter garantido que a embarcação estava apta para navegar.

