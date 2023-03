Requalificação do Bloco Operatório do Hospital Central do Funchal custou mais de 6 milhões de euros?

A obra de requalificação do Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça foi inaugurada esta quarta-feira, 8 de Março, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. Durante a visita ao espaço beneficiado, Diogo Rijo, director do Bloco Operatório, avançou que a intervenção mereceu um investimento superior a 6 milhões de euros.

Em nota emitida, o executivo madeirense assume que os trabalhos de reabilitação do Bloco Operatório do Hospital Central do Funchal representam um investimento de mais de 3,9 milhões de euros distribuídos por 2,7 milhões para a empreitada propriamente dita e 1,2 milhões de euros para os custos de aquisição de novos equipamentos médico-cirúrgicos. Mas e os restantes milhões para perfazer o número avançado por Diogo Rijo?

1,2 milhões para adquirir equipamentos médico-cirúrgicos para o novo bloco operatório Os trabalhos de reabilitação do bloco operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça representaram um investimento do Governo Regional da Madeira no valor de 2.776 000,00 euros, na parte de empreitada, e de 1.181 000,00 euros, correspondentes aos custos de aquisição de novos equipamentos médico-cirúrgicos, refere nota da presidência do Governo Regional, dando nota amanhã, pelas 10h30, da visita do presidente do Governo Regional ao renovado Bloco Operatório.

A requalificação do Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça tem feito correr muita tinta na última década. A intervenção no espaço foi sendo considerada urgente e prioritária pelos diversos executivos do Governo Regional, mas só avançou em 2021 e por um valor muito abaixo daquele que foi sendo apontado, tendo em conta também a complexidade dos trabalho.

O valor previsto inicialmente era de 21 milhões de euros e incluía um novo bloco e uma nova urgência, em 2018 o investimento possível caiu para seis milhões, depois, em 2019, para 4,3 milhões de euros até que em 2021 a empreitada avançou por 2,3 milhões de euros comtemplando apenas a reabilitação do interior e exterior do Bloco Operatório de 1.398,90 m2 distribuídos por sete salas.

Actualmente o bloco está totalmente reabilitado com materiais e equipamentos modernos, ao DIÁRIO a Administração do Serviço Regional de Saúde explica que foram investidos mais de 7 milhões de euros nos últimos dois anos para a reabilitação do Bloco Operatório.

A par das obras propriamente ditas, foram adquiridos equipamentos e materiais de diversas ordens no valor de 7,4 milhões de euros com IVA, que além de equipar o reabilitado espaço, serviram para adaptar as quatro salas do Bloco da Cirurgia do Ambulatório e de Pequena Cirurgia, que foram utilizadas enquanto decorriam as intervenções. Os equipamentos comprados transitam agora para o bloco, que vai requer mais investimento, conforme noticiamos na edição impressa de hoje.