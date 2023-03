Calheta promove caminhada nocturna "pelo planeta" no próximo sábado

A 'Hora do Planeta' será assinalada pelo município da Calheta através da sétima edição da caminhada nocturna 'Calheta Caminha Pelo Planeta'. O evento decorre a partir das 20h30, sendo que a concentração na Praceta 24 de Junho, às 19 horas.

Desde a hora de início da caminhada e até às 21h30 a iluminação pública será desligada provisoriamente na Vila da Calheta, "nomeadamente ao longo do percurso que começa com a subida até à Rotunda da Via Expresso (Calheta), descendo depois para a Marginal, em direção até ao Porto de Recreio e regresso ao ponto de partida".

"Toda a população do concelho está convidada a participar nesta campanha ambiental que acontece à escala mundial, desfrutando de uma experiência diferente. Não é necessário fazer inscrição, basta apenas que cada um desligue as luzes da sua casa e venha caminhar connosco na Vila da Calheta", refere nota da autarquia.

A autarquia irá oferecer aos participantes um brinde surpresa e, no final, os interessados poderão desfrutar de uma sessão de relaxamento promovida pela Via Ativa.